Sinkende Mitgliederzahlen bewegen die Aurelianer

Ein wichtigstes Thema waren sinkende Mitgliederzahlen bei der Aurelia sowie auch bei anderen Vereinen. Wenn auch die Aurelia ein hervorragender Verein sei, so unterliege er dennoch dem Trend von sinkenden Mitgliederzahlen, führte Hans Sturz aus. Es gebe nun mal kein Rezept für wachsende Zahlen, so der Sprecher weiter. Auch der Vertreter der Happy Singers, Robert Rüger, schloss sich der Meinung seines Kollegen an: „Wir unterliegen alle dem Zahn der Zeit, aber wir sollten es auf alle Schultern verteilen. Macht euch Gedanken darüber, wie wir den Leuten einen Anstoß geben können, dem Verein beizutreten.“ Aktuell zählt der Verein 322 Mitglieder (84 Aktive, 238 Passive), im vergangenen Jahr waren es noch 335.

Der Kinderchor war laut Benjamin Sturz ein tolles Projekt, welches es leider nicht mehr gibt. „Die Kinder haben nicht mehr so viel Zeit, außerdem kommen Schulwechsel und allgemein ein größeres Angebot von den verschiedensten Vereinen hinzu“, so der 2. Schriftführer. „Wenn die Leute nicht zu uns kommen, wieso gehen wir nicht zu ihnen?“, war die Idee eines Mitgliedes. „Wie wäre es zum Beispiel mit einem sommerlichen Singabend im Mahrgrund? Wir verteilen Liedblätter und singen gemeinsam mit den Bewohnern!“ Der Gedanke gefiel allen Mitgliedern. Bei der Neuwahl wurde die zweite Vorsitzende Monika Ottinger in ihrem Amt bestätigt.

