Sommerfest in der Schloss-Schule

„In unserer Schule ist was los!“ Dies will die Schloss-Schule beim Sommerfest am Samstag, 6. Juli, beweisen. Getreu diesem Motto wird den Besuchern ein umfangreiches Programm angeboten. Auf vielfältige Art und Weise geben die Schüler zudem Einblicke in eine Projektwoche. Präsentationen, Mitmach-Stationen, Aufführungen oder Verkaufsstände repräsentieren die Vielfalt des Programms. Die Feier wird um 13 Uhr am Festplatz auf dem Neugelände mit Schülerbeiträgen eröffnet. Unter anderem tritt die Schulband „Blind Snakes“ auf. Ein Rollstuhltanz ist geplant, ebenso wie der Auftritt der Band „Die schrägen Sägen“. In fast allen Bereichen der Schule sind Aktionen angesagt. Auch das Speisen- und Getränkeangebot ist groß und abwechslungsreich. Das Programm endet gegen 16.30 Uhr. Zuvor jedoch wird um 16 Uhr das traditionelle Fußballspiel zwischen Schülern und Lehrerin auf dem neu gestalteten Sportplatz angepfiffen. neu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019