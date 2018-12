SPD präsentiert Dusche in der MZH

Der SPD-Ortsverein Ilvesheim holt das Kabarett Dusche am Samstag, 26. Januar 2019, um 20 Uhr in die Mehrzweckhalle (MZH). Das Mannheimer Traditionskabarett präsentiert hier sein aktuelles Programm „Schicksalsjahre einer Kanzlerin“. Vorverkaufskarten gibt es bei „Ilvese Post“ in der Schlossstraße 21. Die Besucher erwartet wieder feinste Politsatire, mit der sich das Kabarett Dusche auch in seinem 46. Programm durch das ganze Spektrum einer üppig wucherndern Politlandschaft pflügt. Ein Auszug aus der Vorführung: Mal war sie Kohls Mädel aus der Uckermark, mal die gnadenlose Machtmatrone im Kanzlerinnenamt. Die einen verehrten sie als Modernisiererin einer bis dato im fünfziger Jahre Mief steckengebliebenen CDU, die anderen fürchteten sie als Männer mordende Schwarze Witwe. Polit-Leichen säumten ihren Weg – und bei den Meisten war das auch gut so. red

