SPD zwischen Rückblick und Ausblick

Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Ilvesheim im Clubhaus der Spielvereinigung informierte der erste Vorsitzende Simon Schubert zunächst erfreut über vier Neueintritte seit Jahresbeginn. In seinem Rückblick führte er unter anderem die Jahresfeier mit Ehrungen, die sehr gut besuchte Darbietung des Kabaretts Dusche, die Aktion „Rote Ostereier“ sowie die Veranstaltungen „1. Mai im Park“, den Flohmarkt, die informative Ortsrundfahrt und „Jazz im Hirsch“ auf. Über 50 Kinder waren der Einladung zum Spielplatzfest – erstmals auf der „alla hopp!“-Anlage – gefolgt. Ein voller Erfolg ließ der Vorsitzende wissen.

Einstimmige Entlastung

Für den entschuldigten Kassierer Bernd Bischer gab der Vorsitzende den Kassenbericht ab. Seitens der Revisoren wurde dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, und die Entlastung von Kassenwart und Gesamtvorstand erfolgte einstimmig.

Aus dem Gemeinderat berichtete Dagmar Klopsch-Güntner zunächst über die Flüchtlinge, die in der Gemeinde untergebracht wurden. Dafür habe die Gemeinde Häuser aufgekauft und Wohnungen angemietet, und sie hoffe auf baldigen Beginn des Baus von Wohnraum für Flüchtlinge in der verlängerten Mozartstraße. Sie ging dann auf die Mutmaßung „Es gibt keine Wohnungen in Ilvesheim, und Flüchtlinge werden bevorzugt“ ein. Sie wies sie darauf hin, Ilvesheim sei ein teures Pflaster und Wohnraum sei nicht günstig. In Bezug auf die Integration der Flüchtlinge lobte sie die Arbeit vom Arbeitskreis Integration Ilvesheim.