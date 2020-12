Spenden dank Konzert

Schlagzeuger Autz (M.) mit Gitarrist Coenen (l.), Sängerin Kapper. © „I Nobili“

Mit einer kleinen musikalischen Einlage in der vergangenen Woche in Ilvesheim haben Raphael Autz und seine Freunde Geld für einen guten Zweck gesammelt. Wie Autz, Sänger und Schlagzeuger der Band „I Nobili“ (dt. in etwa „Die Adeligen“) berichtet, hat er gemeinsam mit seiner Freundin Francesca Kapper (Gesang) und Gitarrist Matthias Coenen rund 45 Minuten in der Leistadter Straße musiziert. Dabei saß Autz selbst in seinem Transporter, Coenen und Kapper standen oder saßen in ausreichendem Abstand daneben. Auch im Edinger Weg habe man gespielt, dort habe ein weiterer Freund die Musiker vom Balkon aus mit dem Keyboard begleitet.

Im Gepäck hatten die Musiker auch eine CD, die sich die vorbeilaufenden Menschen gegen eine Spende mitnehmen konnten. Der Erlös der Aktion, bei der noch mehr Musiker involviert sind, liegt bisher bei 345 Euro. Das Geld kommt am Ende der Palliativmedizin zu gute. Dieser Zweig beschäftigt sich mit Menschen, die unheilbar krank sind und bald sterben werden. Autz und seine Freundin hätten vergangenes Jahr auf der Palliativstation ehrenamtlich Musik gemacht, was dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen war. Da hätte Kapper die Idee mit der Spendenaktion gehabt. „Die Leute haben sehr gut auf den Abstand geachtet“, erklärt Autz. Es seien vor allem Pärchen und kleine Familien gewesen. red/tge

