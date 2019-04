Spielvereinigung lädt Senioren ein

Die Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim veranstaltet am Donnerstag, 2. Mai, ihren 26. Seniorennachmittag. Die älteren Mitglieder sind ab 15.30 Uhr in der SpVgg-Clubhausgaststätte zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Hier erwartet die Besucher auch ein kleines Unterhaltungsprogramm. Der Seniorenchor „Silberlocken“ der Spielvereinigung Ilvesheim wird an diesem Tag sein 20. Jubiläum besingen können. Natürlich gibt es noch ausreichend Gelegenheit über alte und neue Ereignisse zu reden. Anmelden kann man sich bei Sonja Kneier in der SpVgg-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0621-494162 oder bei Inge Will vom Ältestenrat unter 0621-494427. neu

