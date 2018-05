Sportfest der Schloss-Schule

Anzeige

An der Schloss-Schule Ilvesheim findet am Donnerstag, 17. Mai, das jährliche Sportfest statt. Bewährt hat sich die Kooperation mit dem Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim. Eine Klasse unterstützt das Sportfest. Circa 20 Schülerinnen und Schüler kümmern sich ganz im Sinne der Inklusion um Schüler mit Beeinträchtigung und unterstützen diese bei den sportlichen Aktivitäten. Da die Schloss-Schule ihr 150- jähriges Standortjubiläum begeht, ist das Motto des Festes „Sport vor 150 Jahren“. Auftakt ist um 9.30 Uhr auf dem Festplatz, um 10 Uhr werden diverse Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe A geht ins Neckarstadion Ilvesheim. Die Gruppe B bleibt auf dem Schulgelände mit Unterstützung des Kurpfalz-Gymnasiums Schriesheim. Um 14 findet die Uhr gemeinsame Siegerehrung auf dem Schulgelände statt. red