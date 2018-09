St. Peter feiert Pfarrfest

Am kommenden Sonntag, 16. September, lädt die katholischen Gemeinde St. Peter Ilvesheim wieder ganz herzlich zum alljährlichen Pfarrfest ein. Der Familiengottesdienst mit dem neuen Pfarrer Daniel Kunz, musikalisch gestaltet vom Chor I-Chorus, beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend gibt es in gewohnter Qualität Mittagessen, Speisen vom Grill, auch Vegetarisches, Kaffee und Kuchen, eine Cocktailbar sowie diverse Vesperangebote am Nachmittag und Abend.

Ein buntes Programm mit Auftritten der Ilvesheimer Chöre, Darbietungen von Ilvesheimer Tanzgruppen sowie von Kindern des Kindergartens St. Josef sorgt wieder für gute Unterhaltung. Für Kinder und Jugendliche gibt es zudem einen spannenden Sport- Spiel- und Bastelparcours. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018