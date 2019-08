Standkarten für Flohmarkt

Am Samstag, 21. September, wird auf dem Kerweplatz in Ilvesheim wieder gefeilscht. Der SPD Ortsverein lädt zum traditionellen Flohmarkt ein. Wer zur großen Zahl der Verkäufer gehören möchte, der kann sich ab Montag, 26. August, Standkarten bei „Ilvese Post“ in der Schlossstraße 21 sichern. Beim Flohmarkt darf auf dem Festplatz nicht geparkt werden. Zum Ausladen kann der Platz aber im Einbahnverkehr von 4 Uhr bis 7 Uhr befahren werden. Man mus also früh aufstehen, will man seinen Trödel mit dem Fahrzeug zum Verkaufsstand bringen. Parkplätze gibt es vor dem gesperrten Freibad.

Die SPD weist darauf hin, dass weder Verkäufer noch Besucher auf dem nahen Rewe-Parkplatz parken können. Der Festplatz kann ab 15 Uhr zum Abbau wieder mit dem Pkw befahren werden. Für gebrauchte Ware sorgen die Flohmärktler, für Essen und Getränke die SPD Ilvesheim. Im Angebot sind wieder heiße Würste, frische Hausmacher, belegte Brötchen, Äppelwoi, Kaffee und selbst gebackener Kuchen. neu

