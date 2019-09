Standkarten für Flohmarkt

Am Samstag, 21. September, lädt die SPD Ilvesheim wieder zu ihrem Flohmarkt ein. Gefeilscht und verkauft wird traditionell auf dem Festplatz, in Nachbarschaft zum geschlossenem Freibad. Standkarten können nur im Vorverkauf bei „Ilvese Post“ in der Schlossstraße 21 erworben werden. Schon vor vier Uhr in der Früh sind die ersten Schnäppchenjäger in der Regel auf dem Festplatz unterwegs. Wer eine Standkarte kauft, der erhält auch ein Blatt mit Informationen.

Der SPD Ortsverein weist darauf hin, dass es Standkarten nur im Vorverkauf gibt. Auf dem Festplatz darf nicht geparkt werden. Zum Ausladen kann der Festplatz im Einbahnverkehr von 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr befahren werden. Parkplätze sind vor dem Schwimmbad und auf dem Neckarvorland vorhanden. Der Ortsverein weist darauf hin, dass Verkäufer und Besucher nicht auf dem Rewe-Parkplatz parken können. Der Festplatz darf zum Abbau ab 15 Uhr wieder mit dem Pkw befahren werden. Auf dem Standplatz dürfen keine Gegenstände zurückgelassen werden. Für Verpflegung sorgt die SPD Ilvesheim. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.09.2019