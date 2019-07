Starke Saison der Damen

Die Frauen beim Tennis-Club Neckar Ilvesheim (TCN) sind in dieser Saison besonders erfolgreich. „Alle vier Damen-Mannschaften belegen obere Tabellenplätze“, stellte der 1. Vorsitzende Dirk Jansch bei der Sommerparty auf der Clubterrasse erfreut fest.

Den Damen 30/1 wird als Tabellen-Erste der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein. Die Damen 40/1 und 40/2 belegen trotz makelloser Siegesbilanz jeweils den zweiten Tabellenplatz, ebenso die Damen 50, die lediglich eine denkbar knappe 4:5-Niederlage gegen Nußloch hinnehmen mussten.

„Eine tolle Saison“, zog der Vorsitzende ein vorläufiges Fazit – die letzten Spiele stehen am kommenden Wochenende noch aus – und betonte die Harmonie und den tollen Mannschaftsgeist, der in allen TCN-Teams vorherrsche.

Über 130 Mitglieder und Freunde waren der Einladung des Vorstands zum „Sommernachtstraum“ gefolgt. Bei Gyros und Schafskäse sowie leckeren Cocktails ließen es sich Jung und Alt auf der in den Farben weiß und türkis geschmückten Clubterrasse gut gehen. Dirk Jansch bedankte sich bei allen, die im Vorfeld und während des Festes zum Gelingen beitrugen. Er freute sich, mit dem zwei Wochen alten Anton, den jüngsten Gast begrüßen zu dürfen. Der Kleine ließ sich von dem Trubel nichts anhaben und schlief tief und fest in seinem Kinderwagen. Ein besonderer Willkommensgruß galt Gründungsmitglied Roger Heinemann und seiner Frau Renate. „Heute feiert die ganze TCN-Familie“, freute sich Jansch, und dass es im Club besonders familiär zugeht, das hörte man an diesem Abend von manchem Gast, der von außerhalb dazu stieß.

Bis in die Nacht gefeiert

Speziell für den Nachwuchs legten sich Bettina und Stephan Bohn ins Zeug: Frisches Popcorn, Zuckerwatte und Crepes fanden reißenden Absatz. Die Jugend nutzte die letzten Sonnenstrahlen, um noch ein paar Bälle zu spielen, dann traf man sich zur Discoparty auf der Tanzfläche. Bis in die Nacht hinein wurde ausgelassen gefeiert, und am Ende waren sich alle einig: Das war mal wieder eine richtig schöne Veranstaltung beim TCN.

In den Sommerferien stehen die Jugendcamps auf dem Terminplan. Jugendwart Florian Brümmer und Sportwart Thommy Rihm haben ein tolles Trainingsprogramm für die Kidd vorbereitet. Weitere Termine sind am 14. September das 4. Fußball-Tennis-Turnier und am 28./29. September das 2. TCN LK-Turnier mit Saisonabschluss. dir

