Stelle für Datenschutz im Rathaus

Wie Bürgermeister Andreas Metz in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, ist der Datenschutzbeauftragte unter der folgenden Adresse erreichbar: datenschutz@ilvesheim.de. Seit Dezember 2017 beschäftigt die Gemeinde Ilvesheim einen Mitarbeiter in Vollzeit, der in den vergangenen Monaten Fortbildungen wahrgenommen hat. Diese Person ist auch für Ladenburg zuständig. Einen Namen nannte das Ortsoberhaupt nicht. Grund: Datenschutz. neu

