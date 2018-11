Sternsinger gesucht

Für die Sternsingeraktion 2019 sucht die katholische Pfarrgemeinde St. Peter Ilvesheim wieder Kinder und Jugendliche, die Lust und Zeit haben durch Ilvesheim zu laufen, den Segen zu bringen und Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Die weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder steht unter dem Motto „Segen bringen Segen sein – „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. In Ilvesheim gehen die Sternsinger-Gruppen am Samstag, 5. Januar 2019, von Haus zu Haus. Wer Interesse hat an diesem Tag mitzumachen, ist eingeladen zur Auftaktveranstaltung am Sonntag, 18. November, um 10.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Pfarrstraße 1 b. Dort wird über die Sternsingeraktion und ihren Ablauf in Ilvesheim informiert.

Für Besuch anmelden

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Ilvesheim. Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, sollte sich bis Mittwoch, 19. Dezember, unter der Nummer 0621/49 67 020 im Pfarrbüro der Pfarrgemeinde St. Peter anmelden oder in die Liste im Aushang der Kirche eintragen. Gemeindemitglieder, die in den vergangenen Jahren bereits die Sternsinger empfangen haben, brauchen sich nicht erneut anmelden. neu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018