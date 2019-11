Sternsinger gesucht

Für die Sternsingeraktion 2020 sucht die katholische Pfarrgemeinde St. Peter Ilvesheim Kinder und Jugendliche. Wer Interesse hat, kann an der Auftaktveranstaltung am Sonntag, 17. November, um 9.30 Uhr, im katholischen Gemeindehaus (Pfarrstraße 1 b) teilnehmen. Dort werden die Gemeindemitglieder über die Sternsingeraktion und ihren Ablauf informieren. Probetermine sind am Sonntag, 8. Dezember um 9.30 Uhr, am Sonntag, 15. Dezember, ebenfalls um 9.30 Uhr sowie am Samstag, 21. Dezember, um 10.30 Uhr.

Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein – Frieden! Im Libanon und weltweit“ findet am Samstag, 4. Januar 2020 die Sternsingeraktion in Ilvesheim statt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Ilvesheim und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, sollte sich bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember unter 0621/496 70 20, im Pfarrbüro der Pfarrgemeinde St. Peter anmelden oder in die Liste im Aushang der Kirche eintragen.

Gemeindemitglieder, die in den vergangenen Jahren bereits die Sternsinger empfangen haben, brauchen sich nicht erneut anmelden. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019