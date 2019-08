Strandbar wird mit Leben gefüllt

Die Strandbar auf dem Ilvesheimer Schwimmbadgelände soll von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, wieder mit Leben erfüllt werden. Wie im vergangenen Jahr wird die Ilvesheimer Veranstaltungsagentur Ambiente GmbH auch am Wochenende die Veranstaltung am Ulvina Beach organisieren. Im Jahre 2018 hat die Gemeinde auf dem Areal des gesperrten Freibads einen Zaun installiert und die Logistik für das Fest geschaffen.

Bei der Sonderveranstaltung am Wochenende unter dem Motto Tree Lights (Baumlichter) sollen Besucher Am Freibad 2 mit verschiedensten Musikstilen unterhalten werden. Foodtrucks (Imbisswagen) bieten Speisen an. Auch Wasserspiele sind am Samstag und Sonntag geplant. Dazu empfiehlt der Veranstalter Handtücher und Ersatzkleidung mitzubringen.

Am Freitag wird von 17 bis 24 Uhr gefeiert. Die Coverband Get the best! unterhält mit Rock, Pop und Soul. Am Samstag sind die Plattenaufleger Ramon Laurito, Fabio Spinale, Patrick Anhäuser und Merissa Mahilaa angekündigt. Sie machen von 14 bis 24 Uhr Musik. Der Eintritt kostet an beiden Tagen fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Am Sonntag ist der Ulvina Beach von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bei freiem Eintritt musizieren die Swing Agents. „Jazz trifft Pop“ heißt die musikalische Devise. neu

Info: Informationen unter www.treelights.de

