Streit um möglichen Verkauf des Wassernetzes

Ilvesheim.Wasser gehört zur Grundversorgung, genauso wie Essen oder Strom - und gerade sorgt es in Ilvesheim für Ärger. Anlass ist ein Auftrag des Gemeinderats an die Verwaltung, einen Verkauf des Wassernetzes an einen externen Dienstleister zu prüfen. Diesen Auftrag hatte das Gremium bereits im vergangenen Jahr erteilt.

Warum gibt es Ärger um dieses Thema?

Von Seiten der

...