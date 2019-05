Stühlerücken bei der SpVgg 03

Bei der Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim am Freitag, 10. Mai, findet ein großes Stühlerücken statt. Drei Vorstandsmitglieder legen ihre Ämter nieder. Die Vorsitzende Dagmar Klopsch-Güntner, Hauptkassierein Doris Merrill sowie Geschäftsstellenleiterin Petra Feuerstein, die alle über Jahrzehnte den Verein geführt haben, treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Der größte Verein in der Gemeinde mit knapp 1600 Mitgliedern kann sich jedoch glücklich schätzen, dass für alle drei Posten potenzielle Nachfolger gefunden wurden. Der Verein wird die Verdienste seiner engagierten Damen zu würdigen wissen, auch die von Handballer und Funktionär Michael Kirchknopf. Das Urgestein der Spielvereinigung Ilvesheim wird zum Ehrenmitglied ernannt. Auf der Tagesordnung stehen zudem zahlreiche Berichte, unter anderem der Abteilungen Fußball, Handball, Turnen/Tanzen, Tennis, Tischtennis und Karate. Die Jahreshauptversammlung beginnt um 19 Uhr in der SpVgg-Clubhausgaststätte. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019