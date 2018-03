Suche mit Hubschrauber

Anzeige

Auf der Suche nach einem vermissten Mann hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Ilvesheim einen Personenspürhund sowie auch einen Hubschrauber eingesetzt. Fündig wurden die Beamten im Feldgebiet nördlich von Ilvesheim nicht. Der seit den Nachmittagsstunden vermisste 62-jährige, demenzkranke Mann konnte aber um Mitternacht im Bereich Mannheim-Neuostheim wohlbehalten aufgegriffen werden. Er hatte sich dort in einem Restaurant aufgehalten und war dem Personal nach dem Genuss einiger Bierchen aufgefallen. Am Montagnachmittag hatte das Pflegeheim in Ilvesheims Goethestraße Alarm geschlagen. Vermisst wurde ein 62-jähriger Insasse. Der Mann, so wurde vermutet, sei zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Aufgrund einer Demenzerkrankung befürchtete die Heimleitung, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

In der Nacht machten sich mehrere Beamte mit einem Hund auf die Suche nach dem vermissten Heimbewohner. In der Dunkelheit kreiste unüberhörbar der Hubschrauber über dem Feldgebiet von Ilvesheim Nord. Bis Mitternacht vernahmen Anwohner den Lärm der kreisenden Rotoren des Helikopters. Schon in der Nacht meldeten sich Bürger in Facebook zu Wort und fragten nach der Ursache. Der Hubschrauber konnte um Mitternacht seinen Dienst einstellen. Denn da war klar, dass der Heimbewohner in einem Neuostheimer Restaurant wohlbehalten einige Bierchen, so die Polizei, leerte. Der Mann wurde dann ins Pflegeheim zurückgebracht. neu