Superheldinnen in Aktion

Auf den Spuren von Filmemacherinnen und Schauspielerinnen wandelten neun Mädchen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren beim Mädchen-Filmcamp vom Jugendzentrum (JUZ) Ilvesheim. Mit Unterstützung der Sozialarbeiter Lena Keil und Christian Hölzing drehten sie einen 20-minütigen Film mit dem Titel Superheldinnen. Filmpremiere war am vergangenen Freitag im JUZ. Die Besucher – überwiegend Eltern der jungen Filmemacherinnen und Schauspielerinnen – konnten sich überzeugen, dass auch Mädchen einen Action-Film drehen und Superheldinnen spielen können.

Zunächst galt es für die Mädchen sich auf Filmgenre, Drehorte und Rollenverteilung zu verständigen. Der Filmbeginn – die Mädchen schreiben eine Klassenarbeit in Mathematik – lässt zunächst keine Verbindung zum Titel Superheldinnen herleiten. Spannend wird der Film als eine Schülerin mit Hilfe ihrer Superkraft während der Klassenarbeit einmal kurz weg ist. Die Superheldinnen können einfach verschwinden oder eine Eisentür mit Gedanken wegsprengen. Das Drehbuch sieht entsprechend der Dramaturgie auch eine Entführung und die Befreiung der Gefangenen vor, das Ende bleibt jedoch für die Filmbesucher offen. Die Musik untermalt die Spannung bei Szenen der Superheldinnen.

Drehorte waren das JUZ Ilvesheim und der Spielplatz Kanzelbachstraße. Das Filmcamp fand in den Osterferien statt, die Handlungen des Films hatten die Mädchen weitgehend selbstbestimmt. Die Mädchen bedienten abwechselnd die Kamera und das Richtmikrofon oder agierten als Darstellerinnen. Für den Videoschnitt und als Tontechniker zeichnete sich Christian Hölzing verantwortlich, Lena Keil sorgte für das Drumherum beim Dreh. Die Sozialarbeiter ließen wissen, die Mädchen waren mit Feuereifer beim Dreh dabei. Durchaus beeindruckend auch die Mimik und Körpersprache der jungen Schauspielerinnen bei ihrem Kurzfilm.

Der Wunsch ein reines Mädchen-Video zu drehen war bei den JUZ-Mädchentreffs entstanden. Schauspielerin Emma: „Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, denn jeder hatte Superkräfte und die Specialeffekte waren großartig“. Akteurin Maren: „Es geht um Gut und Böse. Es war toll, dass ich zum ersten Mal eine Schauspielerin in einem Film war“. Dem Hauptfilm schloss sich der Film „Behind the Scenes“ an. Der Blick hinter die Kulissen lud sowohl Erwachsene als auch die jungen Schauspielerinnen mit den lustigsten Szenen beim Dreh zum Schmunzeln ein. Nach der Premierevorführung händigte Lena Keil den Teilnehmerinnen jeweils die Film-DVD Superheldinnen aus.

Lob gab es auch von den Eltern sowohl für die schauspielerischen Leistungen als auch für den kreativen Filminhalt. Aufgrund eines Terminkonfliktes waren nicht alle Superheldinnen-Akteure anwesend. Der Film wird am Donnerstag, 18. Juli, um 18 Uhr im JUZ nochmals gezeigt. Die Akteure Director of Photography: Antonia Berlinghoff, Darsteller: Amelie Mentelli als Amelie, Carolina Bulka (Caro), Christina Hege (Crissi) Emma Theimer (Emma), Hannah Pöltel (Hannah), Maren Biffar (Maren) und Sofia Pollak (Sofia) und Antonia Berlinghoff als Lehrerin Frau Blumberg. fase

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019