Szenen in der gesamten Gemeinde eingefangen

Um einen Film zu drehen, muss man einiges beachten . Wie viel Arbeit tatsächlich hinter solch einem Video steckt, finden die acht Kinder, die sich für das viertägige Filmcamp im Ilvesheimer Jugendzentrum (JUZ) angemeldet haben, schnell heraus. Zu einem vollständigen Team gehören schließlich nicht nur die Schauspieler und Kameraleute, sondern auch Tontechniker, Szenenbildner und viele weitere wichtige Personen.

Vor allem hinter der Kamera wollen viele der Kinder stehen. „Ich mache das zum ersten Mal, aber an so einer Kamera gibt es ganz schön viele Knöpfe“, erzählt die neunjährige Karolina. Auch der zehnjährige Lars muss sich erstmal an seine neue Aufgabe gewöhnen. „Ich muss das Mikrofon halten und ganz schön still stehen. Da schlafen einem schon schnell die Füße ein.“ Tatsächlich haben die jungen Filmbegeistereten die Möglichkeit mit ganz professionellem Equipment zu drehen, das der Jugendleiter Christian Hölzing und der Fotograph Florian Müller zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit Lena Keil versuchen sie die Kinder in Schach zu halten und ihnen beim Dreh zu helfen. „Am Ende schneide ich das dann alles zusammen“, erläutert Hölzing, so dass ein etwa zehn- bis fünfzehnminütiges Video entstehe. Außerdem haben sie vorerst einen groben Rahmen der Geschichte aufgestellt, die restliche kreative Feinarbeit übernehmen dann die Kinder.

Kamera läuft

Am Anfang müssen sich alle natürlich erstmal in ihren neuen Beruf einfinden. Dass es gar nicht so einfach ist, vor laufender Kamera den einstudierten Text aufzusagen, fällt den jungen Schauspielerin schnell auf. Doch nach ein paar Durchläufen läuft es schon fast wie am Schnürchen. „Wir erzählen die Geschichte von einer guten und bösen Gruppe, die sich um den Jugendplatz streiten“, erzählt die achtjährige Emma. Die Szenen werden jedoch nicht nur im JUZ, sondern in ganz Ilvesheim gefilmt.