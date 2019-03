Tänzerin Ruyat begeistert

Orientalischer Tanz begeisterte die Besucher beim Kaffeenachmittag der Ilvesheimer Bürgerhilfe. Ins evangelische Gemeindehaus waren viele Besucher gekommen, um erneut einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Nachmittag in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Bei gemütlichen Plaudereien und intensivem Austausch an Neuigkeiten war das Angebot an Kaffee und selbst gebackenem Kuchen fast eine Nebensache. Die Tänzerin Ruyat begeisterte mit orientalischen Tänzen, mit exotischen Rhythmen, geheimnisvollen Klängen und traumhaften Momenten aus Tausendundeiner Nacht. Die Besucher waren davon sehr angetan und bekundeten ihr Gefallen mit kräftigem Applaus.

Anschließend durften die Gäste bei einem Quiz ihre Kenntnisse über Märchen aus ihrer Kindheit und Jugend unter Beweis stellen. Es gab viele richtige Antworten – zwei Fragen ließen eine ganze Reihe von Teilnehmern allerdings straucheln. Vielen war nicht bekannt, dass die Zahl „fünf“ keine typische magische Zahl in den Märchen ist und dass der von der „bösen Königin“ für Schneewittchens Tod geforderte Beweis „Lunge und Leber“ sind. Die Gewinner konnten sich an einer Tombola ihre Preise selbst aussuchen, ermöglicht durch Sachspenden. Nach diesen Programmpunkten konnten sich dann alle bei Kaffee und Kuchen stärken. Um ein paar vergnügliche Stunden im Kreis netter Leute reicher, traten die Gäste dann am späteren Nachmittag wieder ihren Heimweg an.

Sprechstunden bietet die Bürgerhilfe nach vorheriger Absprache dienstags zwischen 14 und 15 Uhr im Ilvesheimer Rathaus an. Auskünfte gibt es auch telefonisch: montags bis freitags zwischen 14 und 16 Uhr unter 0621 - 49660-555 oder 0157 57 94 20 92. red

