Tauschen statt wegwerfen

Es dauerte nicht lange, da stapelten sich Pullover, Hemden und Hosen im Raum des Deutschen Roten Kreuzes im Bürgerhaus Hirsch. Zusammen mit dem DRK hatten die Grünen Ilvesheim zum „Offenen Kleiderschrank“ eingeladen. Jeder, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, vor allem aber Geflüchtete und Bedürftige waren zum Kleidertausch willkommen. Das Prinzip ist einfach: Jeder Besucher bringt etwas nicht mehr Benötigtes aus seinem Schrank mit und darf sich im Gegenzug etwas neues „Altes“ aus dem Angebot aussuchen.

Wichtig dabei ist, dass die Kleider immer noch tragbar sind, also einen neuen Besitzer glücklich machen können. Kaputte und abgetragene Sachen kommen nicht auf die Tische. So können im Kleiderschrank schlummernde Schätze ein neues Zuhause finden und müssen nicht weggeworfen werden. Was übrig bleibt, wird das DRK in der Region an Bedürftige verteilen.

„Da passen Grüne und DRK gut zusammen“, urteilte Grüne-Gemeinderätin und Organisatorin Sarah Nick-Toma. „Manche Sachen gehen auch immer wieder über den Tisch und werden drei, viermal getauscht. Manches muss einfach wandern.“ Nachhaltigkeit hat sie sich auf die Fahne geschrieben. Schon als Kind habe sie sich mit ihrer Mutter oft im Second-Hand-Laden neu eingekleidet. Auch heute trägt sie gern „gebraucht“. Nach dem ersten, kleineren Testlauf auf der alla Hopp!-Anlage im Mai letzten Jahres, sollte es dieses Mal etwas größer sein. Deswegen habe man die Zusammenarbeit mit der DRK-Vorstandsvorsitzenden Elisabeth Barth gesucht. „So können wir mehr Menschen erreichen und auf die Sache aufmerksam machen“, erklärte Nick-Toma. Ein Plan, der offenbar Wirkung zeigte: Diesmal jedenfalls hätten sich auch neue Besucher durch die Stoffhaufen gewühlt. Während einige Kleidertausch-Neulinge nur etwas gebracht haben, ließen sich andere auch selbst zum Stöbern animieren.

Die Idee des „Offenen Kleiderschranks“ habe ihren Ursprung in privaten Kleidertauschpartys, an denen sie selbst öfter teilnehme. Weil „Party“ jedoch nicht so gut zu dem gemütlichen Stöbern und Plaudern passt, orientierte man sich beim Begriff am bekannten „Offene Bücherregal“, wie es unter anderem vor dem Ilvesheimer Rathaus steht.

Noch steckt der „Offene Kleiderschrank“ in den Kinderschuhen. Nick-Toma plant jedoch schon jetzt Wiederholungen: Sie würde eine Kleidertauschbörse gern zweimal im Jahr anbieten, jeweils zum Saisonwechsel im Frühjahr und Herbst, damit Jung und Alt kostenlos und nachhaltig Platz in ihrem Schrank schaffen, sich neu einkleiden und der Umwelt damit auch noch etwas Gutes tun können. kum

