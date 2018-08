Teebeutel fliegt fünf Meter weit

Anzeige

Beim Kinderferienprogramm des CDU-Gemeindeverbandes in Ilvesheim ging es einmal mehr sportlich zu. Das Team um Dominic Dieter hatte im Grünzug beim Spielplatz Mahrgrund einen abwechslungsreichen Spieleparcours aufgebaut, der von knapp 30 Kindern gerne angenommen worden war. Das Wetter spielte hervorragend mit, nach der Hitze der vergangenen Tage wurde die leichte Brise bei etwas gemäßigteren Temperaturen als allseits äußerst angenehm empfunden.

Die verschiedensten Disziplinen in Geschicklichkeit, Ausdauer, Schnelligkeit, Zielsicherheit und Konzentration galt es anhand eines Laufzettels zu durchlaufen. Es wurde gehüpft, geschossen und geworfen, was das Zeug hielt, aber vor allem auch viel gelacht. Beim Memory stand die Konzentration im Vordergrund, beim Eierlauf der sichere Gang und die ruhige Hand. Viel Gelächter gab es wieder beim Teebeutelweitwurf, eindeutig ein „Renner“ und gar nicht so einfach wie gedacht. Benötigt wird ein bis dato unbenutzter Teebeutel. Dieser wird nun leicht angefeuchtet, gemäß dem Motto „ein bisschen schwerer macht es leichter“. Mit dem Rücken zur Ziellinie nimmt der Teilnehmer den Zettel des Beutels in den Mund, holt mit heftigem Kopfnicken Schwung und muss jetzt nur noch im richtigen Moment loslassen.

Den Bogen raus

Genau hier liegt die Schwierigkeit dieses Spiels und so flog denn auch nicht jeder Teebeutel in die richtige Richtung. Wer den Bogen dann raus hatte, konnte allerdings weit kommen. Florian Henn knackte die fünf Meter Marke. Aktiv dabei war auch die Landtagsabgeordnete der CDU, Julia Philippi, sie half über die ganze Zeit beim Bogenschießen mit. Zwar landete auch hier nicht jeder Pfeil in der Zielscheibe, aber der Spaßeffekt war auf jeden Fall getroffen. Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers genoss das Spektakel. Lustig ging es auch auf dem Bobbycarparcours zu, war doch manch ein Teilnehmer den kleinen Fahrzeugen bereits entwachsen.