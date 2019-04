Tempo 30 in der Schlossstraße?

„Die Gemeinde muss alle fünf Jahre den Lärmaktionsplan fortschreiben.“ Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz informierte den Technischen Ausschuss (TA) am Mittwochabend über eine Pflichtaufgabe, der die Insel-Kommune nachkomme. Als Frist für die Vorlage des fortgeschriebenen Lärmaktionsplans hat das Ministerium für Verkehr den 31. Mai dieses Jahres festgelegt. Die Verwaltung empfiehlt entsprechend zu agieren. Mit der Planungsleistung wird das Rathaus das Büro Pöyry beauftragen. Im Haushalt sind, so Metz, ausreichend Mittel eingeplant. Da es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, sei kein Vergabeverschluss vonnöten, informierte Andreas Metz.

Was könnten Auswirkungen sein? Die Verwaltung geht davon aus, dass die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf den Landesstraßen und der Kreisstraße vereinfacht wird. Ziel ist daher nach Abschluss der Planung einen Antrag an die Verkehrsbehörde zu leiten. Metz hegt die Hoffnung, dass sowohl in der Schlossstraße als auch in der Wallstadter Straße für einen Teilbereich eine Reduzierung der Geschwindigkeit erreicht werden könnte.

Nachbargemeinden verzeichnen in diesem Bereich schon Erfolge. In Edingen-Neckarhausen wurde in Teilen der Hauptstraße die Geschwindigkeit reduziert, in Heddesheim in der Schaafeckstraße.

Nach der offiziellen Verabschiedung des Lärmaktionsplans durch den Gemeinderat wird dieser der Landesanstalt für Umwelt Bade-Württemberg (LUBW) zugeschickt. Zudem wird er zur Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen dem Straßenbaulastträger übergeben.

Drei Bauanträge

Im TA wurden zudem drei Bauanträge behandelt, die alle grünes Licht erhielten. Im Fliederweg 11 kann eine Doppelhaushälfte hochgezogen werden. Entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans soll das Haus mit einem Satteldach mit 22 Grad Dachneigung ausgeführt werden. Der TA stimmte dem Ansinnen zu – zumal auch das angrenzende Gebäude ein Dach mit einer Neigung von 22 Grad aufweise.

Auf den Neckarplatten 1 soll durch einen Anbau eine Einliegerwohnung aufgestockt werden. Der Anbau soll ein Flachdach erhalten. Dies monierte Alfred Reiser (Freie Wähler). Für ihn sei dies der Knackpunkt. „Ein historisches Gebäude und ein neues Flachdachgebäude – ich glaube nicht, dass dies in Mannheim genehmigt werden würde“, führte Architekt Reiser aus. Dem Antrag wurde dennoch stattgegeben. Reiser enthielt sich der Stimme.

In Ilvesheims Verbindungsstraße 5 soll ein Wohn- und Geschäftshaus für Wohnzwecke umgebaut werden. Deshalb wurde eine Nutzungsänderung beantragt. Im Erdgeschoss öffnete viele Jahre ein Reisebüro seine Tür. Nach dem Auszug des Betriebs in die Feudenheimer Straße soll hier nur noch gewohnt werden. Aktuell werden an Ort und Stelle schon Bautätigkeiten registriert. „Die Arbeiten, die stattfinden, sind alle zulässig“, äußerte sich hierzu Ilvesheims Bauamtsleiter Pascal Tholé. Spätestens zum Bezug der Wohnung sei eine Nutzungsänderung vonnöten, führte Tholé fort.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019