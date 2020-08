Tenniscamp des TC Neckar ein großer Erfolg

Eine Woche lang hielt das Tennis-Sommerferien-Camp des Tennisclubs Neckar (TCN) Ilvesheim die jungen Teilnehmer auf Trab. Seit vergangenen Montag konnten sich 24 Grundschüler ab morgens auf dem Tennisplatz auspowern und ihr Können unter Beweis stellen. Dieser war für die restlichen Vereinsmitglieder für den Zeitraum gesperrt, um zu gewährleisten, dass die Gruppen klein gehalten werden konnten.

Vier Kinder teilten sich einen Tennisplatz und wurden von einem der sechs Trainer betreut. Nach den ersten drei Stunden Training war der Hunger groß und die Pause zum Durchatmen und Erholen kam genau rechtzeitig. Um allen Hygienemaßnahmen nachzukommen, wurde das Essen von den Trainern, die in der Mittagspause mit Mund-Nasen-Schutz arbeiteten, portioniert und ausgegeben, so dass der nötige Abstand eingehalten werden konnte und keine Kinderhände an das Essen eines anderen kommen konnten. Mit Pizza, Nudeln und Muffins wurden die Kinder ganz nach ihren Vorstellungen versorgt und verwöhnt, bevor es mit der zweiten Trainingseinheit für den Tag weiterging.

Bereits seit einigen Jahren bietet der TCN das Feriencamp an, doch dieses Jahr musste das Programm in den Pfingstferien aus gegebenem Anlass entfallen. Deshalb waren Leiter Florian Brümmer und Tommy Rihm besonders froh, dass es nun wieder stattfinden konnte, wenn auch mit anderen Regeln. „Corona hat es uns schwergemacht“, erzählte Brümmer. Für die Trainer gab es einen höheren Vorbereitungsaufwand und besonders anstrengend sei es gewesen, die Kinder immer wieder daran zu erinnern, sich gründlich die Hände zu waschen. Dennoch waren die Kinder und vor allem deren berufstätige Eltern, die das Betreuungsangebot zu schätzen wissen, mehr als zufrieden.

Vereinsvorsitzender Dirk Jansch sieht das genauso: „Ich bin froh und dankbar, dass wir Dank des großartigen Einsatzes unseres Trainerteams das beliebte Feriencamp auch unter erschwerten Bedingungen anbieten konnten.“ tbi

