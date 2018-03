Theaterkarten im Sängerheim

Anzeige

Mit dem Stück „Glaubersalz zum Nachtisch“ wird die Theatergruppe des Männergesangvereins (MGV) Aurelia Ilvesheim ihre Fans unterhalten. Die Premiere für die Komödie steigt am Samstag, 7. April, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 8. April, um 17 Uhr, am Samstag, 14. April um 19 Uhr und am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 17. März, im Aurelia-Sängerheim. In der Zeit von 8.30 bis 11 Uhr erhalten Interessenten Karten zum Preis von zehn Euro (Ermäßigte fünf Euro).

Das Sängerheim öffnet bereits um 7 Uhr. Es werden Getränke angeboten. Ab Montag, 19. März, können die Billets wie folgt erworben werden: Für den 7. und 8. April in der Schloss-Apotheke, für den 14. und 15. April bei Getränke Wagner, Beim Schlossgarten 17. neu