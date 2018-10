Thema Geld in Klausur

Der Ilvesheimer Gemeinderat hat sich vorgenommen, den kommunalen Haushalt zu konsolidieren, also in seinem Bestand zu festigen. Durch geeignete Maßnahmen sollen strukturell 200 000 Euro eingespart werden. Schon 2016 fand dazu eine Klausurtagung statt. In der jüngsten Sitzung beschloss das Gremium einstimmig, am Samstag, 17. November, erneut in Klausur zu gehen, um sich ungestört und intensiv mit allen Aspekten zu beschäftigen.

Dies sei im Gegensatz zu einer Haushaltsstruktur-Kommission das geeignetere Instrument, um mit ganzer Kraft dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderats zuzuarbeiten, wie Bürgermeister Andreas Metz ausführte. Es gehe darum, ein ehrgeiziges Ziel umzusetzen, auch um Bürgern und Aufsichtsbehörde ein Signal zu geben.

Knackpunkt Kombibad

Wie mehrfach berichtet, ist die Frage der Finanzierung des geplanten Kombibads ungelöst. Die dafür in der Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14,9 Millionen Euro waren nicht genehmigt worden. Die dafür ausschlaggebende negative Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung hatte sich aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht erst seit den Etatberatung für 2018 oder durch den Wechsel auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen abgezeichnet. pj

