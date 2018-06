„Traumhaftes“ Konzert als Dankeschön

Anzeige

Einen grandiosen Konzertabend erlebten Förderer und Freunde bei der Dankeschön-Vorstellung vom Opernstudio des Nationaltheaters Mannheim (NTM) in den Räumen der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim. Vor zwei Jahren wurde das Opernstudio – eine Nachwuchsplattform – von Intendant Albrecht Puhlmann ins Leben gerufen. Er moderierte nun auch den Abend.

Jeweils vier junge Künstler bekommen über zwei Jahre die Möglichkeit, kleine und auch größere Partien auf der Bühne zu singen und dabei von erfahrenen Kollegen des Ensembles zu lernen. Sie können mit bekannten Regisseuren arbeiten und in Konzerten auftreten. Die Opernsänger des Konzertabends waren Ji Yoon (Sopran), Iris Marie Sojer (Mezzosopran), Pascal Herington (Tenor) und Ilya Lapich (Bariton). Sie präsentierten sich als ausdrucksstarke Persönlichkeiten, die schwierige Gesangsparts scheinbar mühelos meisterten und großes darstellerisches Potential zeigten. Robin Philips, der musikalische Leiter des Opernstudios, begleitete sie am Piano.

Auf dem Programm standen ausschließlich Stücke, die die vier jungen Musiker am Nationaltheater gesungen haben oder noch singen – zum Beispiel Arien, Duette, Rezitative und Ensembles aus Joseph Haydns „Die wüste Insel“, Gioachino Rossinis „La Cenerentola“, Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“, Frederick Loewes „My Fair Lady“, Claude Debussys „Pelléas et Mélisande“ sowie Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“.