Treue Sänger gewürdigt

Der Erste Vorsitzende Karlheinz Lohnert begrüßte die Gäste unter anderem mit einem Gedicht im voll besetzten Sängerheim. Unter den Anwesenden waren auch seine beiden Vorgänger Roland Gerth und Bernhard Ries (Gemeinderat der Freien Wähler). Im Anschluss sangen die Happy Singers sechs Weihnachtslieder von „May the Lord send Angels“ (dt. „Gott möge Engel senden“) bis zu „An irish blessing“ (dt. irische Segenswünsche).

Dirigiert und am Flügel begleitet wurden die Musiker von Chorleiter Michael Leibfried und dem Gitarristen Philipp Berlinghoff. Robert Rüger las ein Weihnachtsgedicht, bevor die Happy Singers gemeinsam mit den Gästen die bekannten Weihnachtslieder „Alle Jahre wieder“, „Kling Glöckchen kling“ sowie „Süßer die Glocken nie klingen“sangen. Der gemischte Chor sang unter der Leitung und Flügelbegleitung von Peter Imhof „Deine Güte, deine Gnade“ und in deutscher Sprache die irischen Segenswünsche.

Auch der Weihnachtsmarkt auf der Terrasse mit verschiedenen selbst hergestellten Essigen, Likören, Cremes, Sternen und Schmuck war gut besucht. Dann wurden manche Vereinsmitglieder geehrt – für 25 Jahre Zugehörigkeit waren das Rainer Dörsam, Roland Kraft, Petra Moog, Veronika Schmitthäuser, für 40 Jahre Hans-Joachim Liebchen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft und aktives Singen im Verein wurden Ramona Baumann, Gabriele Berlinghoff, Alexandra Lorenz, Sieglinde Weber und Isolde Zorn (alle Happy Singers) sowie Kurt Schwendemann (Männerchor) geehrt. Eine Auszeichnung für 40 Jahre bekam Peter Schweitzer (Männerchor).

Gedichte und Lieder

Sie alle waren bereits in einer separaten Feier am 23. November auch vom Kurpfälzer Chorverband Mannheim geehrt worden – genauso wie Christel Guhlke, Bettina Trautmann und Elke Scherer. Für 50 Jahre aktives Singen wurde darüber hinaus Dieter Bühler ausgezeichnet, er konnte aber wegen Krankheit die Ehrung nicht selbst entgegennehmen. Julia Weis erhielt für zehn Jahre aktives Singen eine Urkunde der Deutschen Chorjugend.Der gemischte Chor sang nach den Ehrungen die beiden englischen Weihnachtslieder „We shall walk in Peace und Heavenlight shine on me“. Karlheinz Lohnert las vor jedem Auftritt des gemischten Chors ein Gedicht und beendete nach dem regulären Programm die offizielle Feier. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019