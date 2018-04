Trio von der Insel ganz oben

Anzeige

Der 19. Ilvesheimer Kinder-Karate-Tag war für viele der 140 Nachwuchssportler – im Alter von fünf bis 15 Jahren und aus zehn Vereinen – von besonderer Art. Der Ilvesheimer Fabio Bühler, Deutscher Meister 2017 in Kata und neunter der Europameisterschaft, leitete das 60-minütige Training in der Neckarhalle vor den Wettkämpfen. Sportlich standen Patrick Baro, Dennis Filkorn und Erik Szellas von der gastgebenden Spielvereinigung 03 Ilvesheim bei der Team-Kata (U14-U16) ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Technik und Formation

Neben der Technik ist bei Team-Kata Harmonie in der Formation gefragt. Patrick Baro war auch im Einzelwettbewerb sehr erfolgreich. Er belegte den 1. Platz (Kumite U14, 7.-6. Kyu) und Erik Szellas Platz 2 (Kata U 14, ab 5. Kyu). Da aus der Karateabteilung der Spielvereinigung nur fünf Kinder am Turnier teilnahmen, ist dies eine sehr gute Bilanz. Das Training enthielt neben Aufwärmprogramm, Partnerübungen in spielerischer Form, Dehnübungen und Grundtechniken (Kihon) mit den Schwerpunkten Hüftrotation und Körperspannung. Den Abschluss des Trainings bildete die Kata.

Adam (acht Jahre) vom Budo-Club Schwetzingen war begeistert: „Es hat einen Riesenspaß gemacht vor allem die Techniken zu üben“. Nico Privitera, Trainer von Fabio Bühler und Karate-Abteilungsleiter ging aktiv auf die Trainingsteilnehmer zu und zeigte, wie sie die Techniken verbessern können.