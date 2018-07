Turnier mit 150 Teams

Anzeige

Ilvesheim.Ihren 28. Neckar-Cup richtet die Handballabteilung der Spielvereinigung 03 Ilvesheim am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, jeweils ab 9 Uhr aus. Das Kleinfeldhandballturnier für Vereinsmannschaften ist als Treffpunkt für Jung und Alt rund um den Handballsport in der Metropolregion etabliert: Mehr als 150 Mannschaften – von den Minis bis zur A-Jugend sowie Damen, Herren und Senioren32 – kämpfen im Ilvesheimer Neckarstadion um den Turniersieg und Preise. Im Rahmen des Neckar-Cups findet am Freitagabend, 6. Juli, 18 Uhr, auch dieses Jahr wieder die Ilvesheimer Ortsmeisterschaft statt. Am Samstagabend wird außerdem die „Neckar-Cup Open Air Party“ veranstaltet. Mehr Infos unter handball-ilvesheim.de. mav