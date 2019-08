Über aktuelle Projekte informieren

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ilvesheim tagt am Donnerstag, 22. August, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht die Information und Aussprache über einen Bürgertag. Laut der Gemeindeordnung sollen Bürger jedes Jahr in einer Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde informiert werden. Die Verwaltung schlägt einen Bürgertag im Rathaus vor, möglichst am Samstag, 26. Oktober. In den jeweiligen Büros können Mitarbeiter aktuelle Projekte vorstellen, so die Überlegung der Verwaltung.

Aktuell drängen sich die folgenden Themen auf: Neukonzeption Friedhöfe, Finanzen der Gemeinde, Radschnellweg und Neubau L 597, Bauprojekt Kombibad, Bauprojekte Außengelände Friedrich-Ebert-Schule und Goethestraße, Projekt Ratsinformationssystem, Fragen und Anregungen der Bürger. Denkbar wäre ebenfalls ein Tag der offenen Tür im Bauhof, so die Verwaltung.

Thema ist auch eine mehrtägige Klausurtagung. Damit, so das Rathaus, könnten auch die sieben neuen Mitglieder im Gemeinderat auf den gleichen Informationsstand wie die länger amtierenden Räte gebracht werden. Vorschläge sind: 17. bis 19. Januar 2020 oder 7. bis 9. Februar 2020. neu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019