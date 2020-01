Umzug: TÜV-Termin bereitet Probleme

In knapp einem Monat ist es soweit: Am Sonntag, 23. Februar, steigt in Ilvesheim der Fasnachtsumzug. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, berichtet Klaudia Fleuchaus vom Karnevalverein (KV) Insulana. Sie organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Insulana-Präsidentin Sabine Grözinger-Dambach. Beide haben gute Nachrichten für alle, die noch nicht angemeldet sind. „Wir freuen uns über weitere Teilnehmer. Diese müssen sich jetzt aber möglichst schnell anmelden“, sagt Fleuchaus. Grund ist, dass die Zugfolge bald festgelegt werden soll.

Der Umzug in Ilvesheim findet alle zwei Jahre statt – nämlich dann, wenn der gemeinsame Zug der Städte Ludwigshafen und Mannheim in der Chemiestadt über die Bühne geht. Die Veranstaltung in der Inselgemeinde steht passenderweise unter dem Motto „Die lachende Insel“. Die Route beginnt in der Kanzelbachstraße, führt einmal quer durch die Gemeinde und endet, nachdem die Schloss- und die Ladenburger Straße passiert wurden, an der Ecke zur Schriesheimer Straße. Die Organisatoren arbeiten ehrenamtlich, dennoch kostet so ein Umzug Geld. Wie in früheren Jahren verkauft der Verein deshalb Anstecker aus Metall, sogenannte Pins, mit einem Ilvesheimer Motiv. Dieses Mal zeigt es das ehemalige Schäfersche Haus am oberen Ende der Schlossstraße. Zu kaufen gibt es die Anstecker bei den Vereinen, in einigen Ilvesheimer Geschäften und im Rathaus. Aus den Erlösen soll zumindest ein Teil der Ausgaben gedeckt werden.

Verwaltung will vermitteln

Probleme bereitet – wie vor zwei Jahren – die Zusammenarbeit mit dem TÜV. Ein Vertreter der Organisation muss ein Gutachten erstellen, aus dem hervorgeht, dass die Motivwagen bedenkenlos beim Umzug eingesetzt werden dürfen. Die Ilvesheimer Vereine bevorzugen für die Prüfung einen Termin am Samstag unmittelbar vor der Veranstaltung. Der Grund: Die Motivwagen sind unter der Woche noch als normale Fahrzeuge für den Alltag im Einsatz – zum Beispiel bei einem Handwerkerbetrieb. Der TÜV bietet aber laut Organisatorin Fleuchaus nur einen Prüftermin am Freitag an, was viele Motivwagen-Gestalter vor große Probleme stellt.

„Wir sind als Organisation bemüht, für diese Prüfungen Terminlösungen zu finden, die alle Seiten zufriedenstellen“, teilt ein TÜV-Sprecher auf Anfrage mit. Man habe den Termin deshalb am Freitag angeboten, damit Fahrzeuge, die zunächst nicht durch die Prüfung kämen, nachgebessert werden könnten. Für Nachprüfungen am Samstag stünde die Organisation gerne bereit, so der Sprecher weiter.

Ob bereits Vereine wegen der Querelen rund um die Terminvergabe abgesprungen sind, kann Fleuchaus nicht sagen: „Bisher kam keiner auf mich zu, der sagte, er habe sich wegen dieser Sache gegen eine Teilnahme am Zug entschieden.“

Das Problem beschäftigt mittlerweile auch die Ilvesheimer Verwaltung. Hauptamtsleiter Marc Schneider sagt im Gespräch mit dem „MM“, die Gemeinde werde versuchen, in dieser Frage zu vermitteln: „Denn ohne Vereine sterben solche Brauchtumsveranstaltungen aus.“

Bei Sicherheitsfragen im Vorfeld der Veranstaltung spielt auch der Rhein-Neckar-Kreis als Straßenverkehrsbehörde eine Rolle. Die Erlaubnis für den Zug hat der Kreis im Dezember 2019 erteilt. Für die Veranstalter gibt es allerdings auch einige Vorgaben. So müssen zum Beispiel mit Armbinden gekennzeichnete Zugbegleiter neben den Wagen herlaufen. In früheren Jahren waren beim Ilvesheimer Umzug Pferde dabei – dieses Mal nicht, wie Fleuchaus sagt. Der Rhein-Neckar-Kreis bestätigt das. Grundsätzlich bestehe aber „verkehrsrechtlich kein generelles Verbot“, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch für Pferdegespanne würden Sicherheitsvorschriften gelten, die bei einer Brauchtumsveranstaltung eingehalten werden müssten.

Das Geschehen wird dieses Jahr wieder an zwei Stellen kommentiert. Beim Schlossgarten moderieren Klaus und Silke Neumann. Jürgen Zink wird in diesem Jahr Kommentator auf dem Balkon des Rathauses sein. Er ist der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Seckenheimer Vereine und war viele Jahre Präsident des Seckenheimer Fasnachtsvereins, der Zabbe. „Bisher bin ich immer im Zug mitgelaufen. Auf dem Balkon werde ich nun eine ganz andere Perspektive haben. Darauf freue ich mich“, sagt er.

