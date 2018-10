„Unerlässliche Treue“ seit 50 Jahren – das wird belohnt

Das Aurelia-Sängerheim in Ilvesheim wurde am vergangenen Samstag – anlässlich der langjährigen Parteitreue einiger Mitglieder des SPD-Ortsvereins – Schauplatz einer Reihe besonderer Ehrungen. Eine solche erhielten an diesem Abend Sieglinde Sigmund und Gerhard Kühn. „Gerhard ist immer mit dabei, wenn hier in der Umgebung etwas von der SPD angestoßen wird“, lobte Ehrengast Gerhard Kleinböck (MdL) gleich zu Beginn die unerlässliche Treue, die Gerhard Kühn gegenüber der Partei nun schon seit 50 Jahren zeigt.

Zu diesem besonderen Anlass hatte Kleinböck außerdem eine Liste der Ereignisse vorbereitet, die vor 50 Jahren stattgefunden haben: „1968 tobte noch der Vietnamkrieg“, erzählte er in seiner Rede und erinnerte sich dabei selbst an die unfassbaren Nachrichten, die man während dieser Zeit in Deutschland jeden Tag erhielt. Auch war vor 50 Jahren der Prager Frühling, das Attentat auf Studentenführer Rudi Dutschke und die Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland. All diese Ereignisse zeigten deutlich, wie lange Gerhard Kühn bereits im Namen der Ortsgruppe Ilvesheim tätig ist.

Stets hilfreich aktiv

Ebenfalls seit nunmehr 50 Jahren SPD-Mitglied ist Sieglinde Sigmund. „Sie ist damals in die SPD eingetreten, weil sie das von ihrem Elternhaus so mitbekommen hat. Man stand dort einfach der Partei nahe“, resümierte Kleinböck, der ein paar Dinge über Sieglinde Sigmund anlässlich dieser besonderen Ehrungen in Erfahrung gebracht hatte.

Auch die Jubilarin selbst ergriff noch das Wort und erzählte: „Ich wurde damals einfach gefragt, ob ich nicht als Gemeinderätin kandidieren wolle. Ich nahm das Angebot an und trat der SPD bei.“ Kleinböck hob dabei besonders ihr Engagement hervor, sie sei zu ihrer Zeit als Gemeinderätin „bei allen örtlichen Veranstaltungen stets dabei gewesen“.

Anschließend ergriff auch Fraktionsvorsitzender Rolf Sauer spontan das Wort, um auch Sieglindes Mann, Heiner Sigmund, zu loben, der seine Frau all die Jahre treu bei ihren Aktivitäten unterstützt hat. Besonders in Erinnerung geblieben war Sauer, wie Heiner Sigmund mal ein Zelt selbst zusammengeschweißt hatte, um eine SPD-Veranstaltung zu retten.

Nach der Rede übergab Vorsitzender Simon Schubert schließlich feierlich die Urkunden und jeweils eine Flasche Wein an die langjährigen Mitglieder. Teil der Feierlichkeiten war an diesem Abend auch die Begrüßung des neuen Parteimitgliedes Jan Brüning. Ihm wurde anlässlich dieser Feier von Gerhard Kleinböck das Parteibuch überreicht.

Bei selbstgemachter Kost und munteren Gesprächen ließen die Gäste anschließend den Abend ausklingen. Organisiert wurde die veranstaltung von Simon Schubert, der nun bereits seit über einem Jahr als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ilvesheim tätig ist. tr

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018