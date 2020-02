Vereine rüsten sich für den großen Tag

„Weiter vor noch!“ Bernhard Ries hat den Überblick und gibt eine klare Anweisung. Günter Tschitschke, Andreas Trier, Peter Heckmann und Hans Kettner setzen die Ansage um und hieven eine Holzkonstruktion auf einen Anhänger. Vorne schließt das Gestell an. „Das kriegt ihr nie wieder raus“, meint Hans Kettner in Anspielung auf die Millimeterarbeit. Der Unterbau steht. Jetzt kann der Aufbau folgen. Die Freien Wähler (FW) haben noch einiges vor. Sie nehmen wie auch die Handballer der Spielvereinigung, die CDU und der Angelsportverein am Ilvesheimer Fasnachtsumzug teil.

58 Nummern rollen am Sonntag, 23. Februar, durch Gemeindestraßen. Im Vorfeld wird unter der Narrenkappe hier und da fleißig gewerkelt. Die Zugteilnehmer können Hallen, Material, Anhänger (Rollen) oder Traktoren von Gönnern nutzen. Für die Freien Wähler öffnet sich die Halle des Malerbetriebs Kettner im Handwerkerhof.

„Die können auch meine Materialien gerne nutzen“, zeigt sich das FW-Mitglied Kettner hilfsbereit. „Hans, hast Du noch ein Kantholz?“, fragt Günter Tschitschke. „Daran soll es nicht hängen“, sagt der Malermeister und reicht das benötigte Material. Die Freien Wähler geben auch ihr Motto preis. Bei anderen Zugteilnehmern will man die Spannung bis Sonntag noch erhalten.

Kombibad als Thema

Der FW-Vorsitzende Andreas Trier formuliert den Leitgedanken: „Ilvesheim im Dornröschenschlaf“. Damit prangern die Freien Wähler das politische Verhalten im Gemeinderat an. „Unsere Laufgruppe zieht ein Schloss samt schlafendem Dornröschen“, erzählt Trier. „Und wir hoffen, dass wir das Dornröschen wachküssen können, um mit ihm im neuen Kombibad schwimmen gehen zu können“, ergänzt FW-Rat Günter Tschitschke. Hintergrund: Sowohl die Grünen als auch die CDU lehnen solch eine Freizeiteinrichtung ab, die Freien Wähler, die SPD und ein Bürgerentscheid sind dafür.

Auch die Handballabteilung der Spielvereinigung hofft auf den Bau des Kombibads. In einer Scheune von Familie Schröder im Mühlenweg setzen die Sportler die Thematik erneut um. Wieder wird ein Anhänger mit viel Liebe zum Detail umgebaut. Cheforganisator Antoine Bläß kann sich seit vier Wochenenden auf jeweils rund zwölf Helfer aus der Abteilung verlassen. „Knapp 120 Stunden sind bis dato zusammengekommen“, sagt er. Den Wagen und den Traktor erhalten die Handballer von Wilhelm Schmitt und Sohn aus Heddesheim. Die Zugmaschine steuert Volker Schmitt, der sich seit Jahren als Trainer und Spieler engagiert.

Fleißige Handwerker gibt es auch im Heinrich-Lanz-Weg beim ehemaligen CDU-Rat Torsten Adelmann. Seit Jahren bringt der CDU-Gemeindeverband auf seinem Areal und seiner Scheune den „Schwarzkittelexpress“ in Fahrt. Auch die Rolle und den Traktor stellt Torsten Adelmann zur Verfügung. „Das Zugfahrzeug hat sogar ganz neuen TÜV“, informiert er. „Wir verfeinern das Vorhandene“, sagt CDU-Rat Ralf Kohl und hofft, mit einem Bild den Stempel zu bekommen. Neu ist das Motto: „Der Drops ist gelutscht: Bonbonpflicht statt Bonpflicht“.

Stichwort TÜV: Im Vorfeld gab es Aufregung, weil die Prüforganisation die Abnahme mehrere Tage vor dem Zug vornehmen wollte (wir berichteten). Da schaltete sich auch die Gemeinde ein. Nun können die Wagen am Samstag, 22. Februar, beim KVI-Vereinsheim in der Kanzelbachstraße zur Prüfung vorgefahren werden. Viele Teilnehmer haben sogar bereits einen individuellen Prüftermin an dem Tag vereinbart, so Organisatorin Klaudia Fleuchaus.

„Haben wir einen Hammer?“, hört man es in der Hauptstraße auf dem Anwesen von Willi Schaaf rufen. Der Angelsportverein (ASV) werkelt hier auf der Rolle von Gönner Schaaf. Die Zugmaschine, die ein Vereinsmitglied fährt, steuert die Schriesheimer Firma Rufer bei. Die jungen ASVler zeigen sich geschickt mit flottem Pinselstrich. „Wir nutzen seit Jahren vorhandene Großteile“, sagt ASV-Vorsitzender Rolf Sauer.

„Diese werden durch die Farbe jedes Jahr ein paar Kilo schwerer“, ergänzt der langjährige Vereins-Boss. Vom Motto ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Es stehen noch arbeitsintensive Stunden an. Aber beim Spektakel selbst werden auch die ASVler kräftige „Ahois“ dem Motto gerecht zujubeln können.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020