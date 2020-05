Vermögen ist Thema

Die Beratungen über den Haushalt wurden zwar verschoben, dennoch ist er indirekt Thema in der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses des Ilvesheimer Gemeinderates. Dieser trifft sich am Donnerstag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Beim ersten Tagesordnungspunkt wird es um die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht gehen.

Konkreter Anlass für die Besprechung ist die sogenannte Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens der Gemeinde – unter Fachleuten auch Eröffnungsbilanz genannt. Hierbei wird das gesamte Vermögen der Gemeinde von einer beauftragten Firma bewertet, dazu zählen Straßen, Gebäude, Fahrzeuge aber auch Büromaterialien. Wichtig ist diese Bewertung deshalb, weil sie festlegt, wie viel Vermögen die Gemeinde besitzt.

Zu Einnahmen verpflichtet

Für die einzelnen Bestandteile dieses Vermögens gibt es Abschreibungen, also den voraussichtlichen Werteverlust über die kommenden Jahre. Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist die Gemeinde verpflichtet, ebendiese Werteverluste zu erwirtschaften – um nach Ablauf der Lebensdauer eines Objektes ein neues anschaffen zu können. Die beauftragte Firma wird ihre Ergebnisse vorstellen, im Anschluss besteht für die Gemeinderäte die Möglichkeit zur Aussprache.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Beschlüsse über Spenden sowie ein Jahresbericht der Ilvesheimer Bürgerhilfe. Der Verein ist vielfältig in der Gemeinde engagiert, so unter anderem mit Gutscheinaktionen für Bedürftige und Hilfe beim Einkaufen – immer auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. tge

