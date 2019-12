VerschiedeneGastgeber

An fast jedem Abend gibt es ein neu dekoriertes Fenster zu bestaunen. Das ist das Prinzip der ökumenischen Adventsfenster-Aktion in Ilvesheim. Verschiedene Familien oder Institutionen sind am jeweiligen Abend um 18 Uhr Gastgeber und bieten ein kleines Adventsprogramm. Am Sonntag ging es bereits vor der Pfarrkiche los, am Montag folgte laut Gemeinde Familie Knester. Die weiteren Termine sind:

Dienstag, 3. Dezember: Heimatmuseum, Hauptstraße 9

Mittwoch, 4. Dezember: Schloss-Schule, Schlossstraße 23, Eingang Pforte

Samstag, 7. Dezember: Familie Dagmar Twilfer und Rüdiger Meyer, Finkenweg 6

Sonntag, 8. Dezember: Bürgerinitiative Spielplatz, Bergstraße 16

Montag, 9. Dezember: I-Chorus und CDU-Ortsverband, Hauptstraße 9

Dienstag, 10. Dezember: Vetterstiftung, Goethestraße 11-17

Mittwoch, 11. Dezember: Katholischer Kindergarten, Wachenheimer Straße 22

Donnerstag, 12. Dezember: Margarete Kaibel

Freitag, 13. Dezember: Familie Tschtischke, Forster Straße 7

Samstag, 14. Dezember: Halli Galli, Neue Schulstraße 8

Sonntag, 15. Dezember: Familie Dieter, Bergstraße 28

Montag, 16. Dezember: Kinderhaus Sonnenburg, Drosselweg 1

Dienstag, 17. Dezember: Frau Pawletta, Kirchenstraße 2

Mittwoch, 18. Dezember: Selbstbewusst essen, Anja Rödel, Wachenheimer Straße 1

Donnerstag, 19. Dezember: Klasse 3e der Friedrich-Ebert-Schule, Mühlenweg 71

Freitag, 20. Dezember: Seniorenstift Heinrich-Vetter, Goethestraße 4

Samstag, 21. Dezember: Familien Pech und Konzak, Finkenweg 5 und 7

Sonntag, 22. Dezember: Familien Jung und Munzer, Pfarrstraße 36 und 38 tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019