Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ilvesheimer Schubertstraße einzubrechen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfolgte die Tat in der Zeit von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, 16.20 Uhr. Der Unbekannte hatte sich gewaltsam an der Wohnungstür zu schaffen gemacht, wobei diese beschädigt wurde. Ins Innere gelangte er allerdings nicht, so dass er ohne Diebesgut flüchtete. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Beobachtungen zu Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9 30 50 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019