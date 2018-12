Verwaltung soll Alternativen prüfen

Die CDU als auch die SPD haben einen Antrag zur Wiederherstellung des Dammaufweges in der Dammstraße gestellt. „Eine außergewöhnliche Situation“, wie Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz in der jüngsten Gemeinderatssitzung konstatierte. Es ergab sich ein Kompromiss, dem auch die Freien Wähler und die Grünen zustimmten. Danach erhielt die Verwaltung den Auftrag, Alternativen zu ermitteln und dabei auch die Kosten zu kalkulieren.

Bürgermeister Andreas Metz schickte in der Ratssitzung voraus, dass der Weg aus Gründen der Verkehrssicherheit zunächst geschlossen worden war. Der Weg habe sich immer mehr abgesenkt, so das Ortsoberhaupt. Die Sperrung wurde regelmäßig entfernt, so dass die Gemeinde den Weg schließlich ganz entfernte, führte Bauamtsleiter Pascal Tholé aus. Dies wiederum führte zu heftiger Kritik bei den Anwohnern und Nutzern des Aufweges.

Georg Sommer (CDU) gab zu bedenken, dass der Weg für viele Anwohner die schnellste Verbindung zum Sportplatz, zur alla-hopp!-Anlage oder zum Einkaufsmarkt gewesen war. Auf dem Weg zur benachbarten Rampe stelle das Gartengässel keine Alternative dar, und der Weg über die Ringstraße werde immer gefährlicher, führte Sommer aus. Der Dammweg sollte also wieder hergestellt werden, so die Forderung des CDU-Sprechers. Dieter G. Bühler (SPD) sprach von riesengroßer Empörung, als der Weg entfernt wurde. Auch er sah in der Ringstraße und im Gartengässel keine Alternativen.

Peter Riemensperger (Freie Wähler) kritisierte, dass der Abriss klammheimlich geschah. Wäre man damit an die Öffentlichkeit gegangen, hätte man viel Aufregung vermeiden können, argumentierte der FW-Sprecher. Er plädierte dafür, dass die Verwaltung Lösungsvorschläge ausarbeite. Bei teuren Ausführungen sei man aber nicht mehr glaubhaft mit Blick auf die aktuellen Spardiskussionen, gab er zu bedenken. Auch Michael Haug (Grüne) griff dieses Thema auf. Deshalb sein Rat: „Die Verwaltung soll die Kosten für Lösungen ermitteln“. Danach könne man entscheiden, wie man vorgehe, so Haug weiter. Rolf Sauer (SPD) brachte eine Mindestlösung mit einer Schiebehilfe ins Gespräch.

Auch Katharina Kohlbrenner setzte sich dafür ein, dass verschiedene Varianten samt Kostenermittlung geprüft werden sollten. Pascal Tholé gab zu bedenken, dass der Weg nicht erhalten werden könne. Es fehle an einem Unterbau. Falls ein Unfall geschehe, sei die Gemeinde dran. Sie sei schließlich der unterhaltspflichtige Träger, führte Tholé aus. Dieter G. Bühler (SPD) plädierte dafür, dass die Verwaltung Alternativen unter Berücksichtigung der Kosten prüfe. „Dann werden wir zu entscheiden haben“, so der Sozialdemokrat.

