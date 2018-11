„Verwaltung soll die Kosten ermitteln“

Die Gäste machen das Programm bei der politischen Veranstaltung „Wir stellen uns!“ der Freien Wähler Ilvesheim. In kleiner Runde fand diese Veranstaltungsreihe mit den Gemeinderäten der Freien Wähler jetzt im Restaurant „Santorini“ statt.

Die erste Wortmeldung kam von Gernot Reichert zur Bushaltestelle Schlossstraße an der „Rose“. Ihn interessierte, warum kein neues Geländer angebracht, die Mauer nicht saniert und der neue Weg schmäler als der vorherige wurde. Laut Günter Tschitschke wurde das Geländer aus Kostengründen nicht erneuert. Der Bauhof werde es aber sanieren. Die weiteren Fragen konnten nicht beantwortet werden.

Von der Sperrung des Abgangs bei der Dammstraße seien auch die Freien Wähler überrascht worden, wurde argumentiert. Das Entfernen war alleine Sache der Verwaltung gewesen. Der Weg am Hang drohte abzurutschen. Weil es sich um den Sommerdamm zum Schutz vor Hochwasser handelt, ist zweifelhaft, ob er so wieder hergestellt werden darf, war zu hören. Die plötzliche Zuschüttung des asphaltierten Weges habe jedoch im näheren Umfeld des Weges für Kritik gesorgt. Einen Antrag von SPD/CDU für eine schnelle Wiederöffnung können sich die Freien Wähler Ilvesheim zumindest nicht ohne weiteres anschließen – erst müssen die Kosten bekannt sein. FW-Fraktionssprecher Peter Riemensperger dazu: „Die Verwaltung soll zunächst einmal Lösungsvorschläge und die damit verbundenen Kosten aufzeigen. Eine Lösung könnte beispielsweise eine Rampe sein, wie beim Gartengässel. Die Kosten würden dann jedoch schnell im fünf-, wenn nicht sogar im sechsstelligen Bereich liegen“. Günter Tschitschke versprach, dass dieses Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut auf die Tagesordnung komme. (Wir berichteten über den Antrag von SPD und CDU am Dienstag, 27. November).

Spielplätze im Visier

Weiteres Thema waren die Spielplätze in Ilvesheim. Rüdiger Kühner kritisierte, dass Spielgeräte aus Sicherheitsgründen abgebaut, jedoch nicht erneuert und Schäden an Sitzbänken nicht behoben würden. Peter Riemensperger ließ wissen, dass der Gemeinderat das Problem auf dem Schirm habe. Geplant sei, dass alle Spielplätze im neuen Jahr begangen werden. In Bezug auf die Fläche und die Einwohnerzahl habe Ilvesheim zu viele Spielplätze, informierte der Fraktionsvorsitzende allerdings auch. Nachgefragt wurde weiterhin, warum die Absperrung an einer kleinen Gasse zwischen Pfarrstraße/Alte Schulstraße und Ringstraße beseitigt wurde. Dies könnte auf Initiative des Straßenverkehrsamtes erfolgt sein, so eine Mutmaßung. Allerdings sei die Maßnahme unverständlich, da es hier um die Sicherheit der Kinder gehe, wurde weiter argumentiert.

Hier hätte Widerspruch seitens der Verwaltung erfolgen müssen – darin bestand bei den Gemeinderäten der Freien Wähler Einigkeit. Angesprochen wurde auch der schlechte Straßenzustand bei einigen Straßen und das Parken auf Gehwegen, beispielsweise in der Kallstadter Straße und am Friedhof Mitte. Dies führe zu beengten Situation und zu gefährlichen Situationen bei Rollstuhlfahrern und Personen mit Kinderwagen. Diese seien gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Zur Sprache kamen auch der Neckarzugang für die Ilvesheimer Bürger sowie das Kombibad.

Die FW-Gemeinderäte ließen diesbezüglich wissen, die Entscheidung für oder gegen das Kombibad werde nach Prüfung der Entwurfsplanung mit der Kostenaufstellung fallen. Ein künstliches Herausschieben der Entscheidung sei nicht angebracht. Nach zwei Stunden endete der offizielle Teil der Veranstaltung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018