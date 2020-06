Verwaltung trifft Vereine

Die Gemeinde Ilvesheim lädt zu einer Sitzung der Vereinsvertreter am Dienstag, 30. Juni, ein. Das teilte die Verwaltung mit. Zur besseren Einhaltung der Abstände findet das Treffen im Feuerwehrgerätehaus statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zu Veranstaltungen in Corona-Zeiten. Die Vereine können erfahren, an welche Regeln sie sich zu halten haben, wenn sie eine Veranstaltung ausrichten. Auch Hygienekonzepte werden besprochen.

Darüber hinaus soll es darum gehen, wie Gebäude der Gemeinde in der kommenden Zeit vermietet werden können (Mehrzweckhalle, Bürgerhaus Hirsch, Jugendzentrum). Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem das Sommerferienprogramm und das Protokoll der vergangenen Sitzung. Wer teilnehmen will, soll seine schriftliche Zusage bis spätestens 25. Juni an gabriele.schaaf@ilvesheim.de schicken. Das Feuerwehrgerätehaus soll nur mit einer Mund-Nase-Maske betreten werden. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020