Verwaltung will Baugenehmigung

Auch bei der letzten Ilvesheimer Gemeinderatssitzung in diesem Jahr steht das Kombibad auf der Tagesordnung. Wegen des nahenden Weihnachtsfestes findet die Sitzung am Montag, 17. Dezember, ab 19 Uhr im Rathaus statt. Dem Gremium wird ein modifizierter Entwurf für den Neubau des Kombibads präsentiert. Dieser berücksichtigt Anregungen von Bürgern, die bei der Vorstellung der Pläne in der Mehrzweckhalle Anfang Juli gemacht wurden.

Der Gemeinderat hat in seiner September-Sitzung mehrheitlich einer Planung in Modulen zugestimmt. Das Planungsbüro hat die Vorgaben umgesetzt. Zu den gravierendsten Änderungen zählt die Trennung des Außenbeckens in zwei Einzelbecken, die Vergrößerung des Lehrschwimmbeckens und der Verzicht auf Hubböden – dafür Ausstattung mit Varioboden. Zudem sind breitere Einstiegstreppen berücksichtigt. Für das Außenbecken ist jetzt eine Breitrutsche vorgesehen. Auf einen Sprungturm indessen wurde verzichtet. Die Kosten haben sich durch die Änderungen nicht maßgeblich erhöht. Sie stiegen um knapp 26 000 Euro auf 14,6 Millionen Euro.

Die Finanzierung des Projekts ist noch nicht gesichert. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15 Millionen Euro hat das Kommunalrechtsamt eine Absage erteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt würden somit nach Abschluss der Leistungsphase 3 die Pläne in der Schublade verschwinden. Sie könnten wieder hervorgeholt werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Das könnte im ungünstigsten Fall eine mit zusätzlichen Kosten verbundene Überarbeitung zur Folge haben. Um dieses Risiko zu minimieren, strebt die Kommune schon jetzt eine Baugenehmigung an. Diese hat eine Gültigkeit von drei Jahren und „kann relativ unproblematisch verlängert werden“, sieht die Verwaltung in diesem Vorgehen Vorteile.

Gemeinsamer Antrag

Die Leistungsphase 3 soll nicht in vollem Umfang erbracht werden. Das gesparte Geld soll für eine Bauantragsstellung eingesetzt werden, schlägt die Verwaltung vor. Die Verwaltung hofft daher, dass der Gemeinderat am Montag dem modifizierten Entwurf sowie einem Baugenehmigungsverfahren zustimmt. Sie erhofft sich ferner grünes Licht für den Abbruch des alten Freibads, dessen Betrieb schon in diesem Sommer wegen erheblicher Mängel eingestellt worden war.

Auf der Tagesordnung steht zudem ein gemeinsamer Antrag von CDU und SPD. Die Fraktionen wünschen die Wiederherstellung des Dammaufweges in der Dammstraße (wir berichteten bereits). In der Sitzung kann auch der Bürger das Wort ergreifen.

