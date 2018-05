Vetter-Stiftung lädt zu Freitags-Jazz

Anzeige

Gemeinsam mit der Popakademie Mannheim lädt die Heinrich-Vetter-Stiftung zu einem Open-Air-Konzert in den Skulpturengarten der Stiftung, in der Ilvesheimer Goethestraße 13 ein. Studierende der Mannheimer Popakademie spielen hier am Freitag, 18. Mai, um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr – Dauer ca.90 Minuten inkl. Pause) bei freiem Eintritt Stücke aus der „Jazz-Box“. Für die Planung wird bis 14. Mai unter der Rufnummer 0621/23366 um Anmeldung gebeten. Wegen begrenzter Parkplätze für Pkw gibt es Fahrradabstellmöglichkeiten direkt auf dem Gelände. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert drinnen statt. Der Eintritt ist frei. sane