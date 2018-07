Viel Publikum bei den ersten doppischen Reden

Anzeige

Dagmar Klopsch-Güntner (SPD) blickte zunächst auf zahlreiche Projekte, die die Kommune in den vergangenen 20 Jahren verwirklicht habe, ohne finanziell unterzugehen. Sie erwähnte beispielsweise das große Feld der Kinderbetreuung, das neue Schulgebäude, das Neckarstadion oder den Festplatz. Die Doppik, so die SPD-Rätin, stehe nun gegen den Bau des Kombibads. Detailliert ging sie auf das Wesen der neuen Haushaltsrechnung ein. Sie sah die Bewertung der Vermögenssituation als problematisch an, da viele Werte der Kommunen nicht veräußert werden könnten. Die Bilanz habe also nicht die Aussagekraft wie für ein privates Unternehmen, so Klopsch-Güntner weiter. Sie zitierte Wirtschaftswissenschaftler, die zu Investitionen raten. Die SPD-Sprecherin verglich die Haushalte der vergangenen fünf Jahre, um festzustellen, dass die Kommune eine Million Euro mehr eingenommen habe als geplant. Zum Schluss ließ sie keinen Zweifel daran, dass die SPD am Kombibad festhalte.

Michael Haug (Grüne) bekannte, dass er sich über den Haushalt nach den Regeln der Doppik sehr freue, weil jetzt die Vermögensstrukturen sichtbar würden, begründete der Grünen-Sprecher. Und in der Bilanz, die man erstmals zum Jahresende sehe, würde dann das Vermögen der Kommune übersichtlich zusammengestellt. Mit Blick auf die Zahlen bedauert Haug, dass man dem Auftrag, das Vermögen der Gemeinde zu erhalten und der nächsten Generation weiterzugeben, nicht nachkomme. Zu allem komme, dass im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme von 15 Millionen Euro geplant sei, führte Haug fort. Er forderte, diesen Posten „unbedingt zu streichen“. Durch die sofortige Schließung des Hallenbads würde die Kommune 500 000 Euro im Jahre sparen, argumentierte der Grünen-Rat. Ziel sei, so Haug, den Haushalt zu sanieren und auf ein neues Freibad hinzuarbeiten. Er beantragte zudem einen Einsparbetrag von 300 000 Euro, der aber keine Mehrheit fand. Da ihren Vorschlägen nicht zugestimmt wurde, lehnten die Grünen den Etat ab. neu

