Viele bunte Erinnerungen

Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller griff diesen Gedanken auf. „Räume hast du ganz bewusst geschaffen“, betonte sie. Nun wünsche sie ihr Zeit mit der Familie, die aufgrund der Arbeit oft hinten anstehen musste. Als Anspielung auf einen Beinbruch im Januar und einen gebrochenen Zeh vor einiger Zeit gab es Schuhe als Geschenk zum Abschied. „Ich wünsche dir, dass du leichtfüßig und sicheren Schrittes durch alle Herausforderungen gehst“, fügte die Dekanin lachend hinzu. Die Personen für die Segnung hatte sich Eva Weisser selbst ausgesucht. „Das waren alles Menschen, mit denen ich eine intensive Zusammenarbeit oder Geschichte teile“, betonte sie.

Viele Beteiligte richteten sich auf individuelle Art und Weise zum Abschied an die Pfarrerin. Kinder der Sonnenburg sangen ein Lied, der Kirchengemeinderat hatte ein Gedicht verfasst und Ballerinas der Tanzschule Zeitz überraschten ebenso mit ihrem Auftritt wie die Musiker. Diakon Karl Hoock bedankte sich für die enge Zusammenarbeit im Vetterstift und auch Bürgermeister Andreas Metz sprach seinen Dank aus. „Bei vielen Gesprächen habe ich festgestellt: Unsere Berufe sind sich ziemlich ähnlich“, erklärte er. Man habe viel Kontakt zu Menschen, das persönliche Umfeld leide jedoch aufgrund der zeitintensiven Aufgaben darunter.

„Etwas bleibt zurück“

Jahrelanger Religionsunterricht an der Friedrich-Ebert-Schule gehörte zu Eva Weissers Tätigkeiten. Direktorin Monika Maier verabschiedete sie mit einer bunten, gepunkteten Tasse. „Niemals geht man ganz: Etwas bleibt zurück und behält seinen Platz in uns“, erklärte sie ihre Intention hinter dem Geschenk. Die bunten Punkte stünden für die verschieden gefärbten Erinnerungen, welche die Pfarrerin bei Schülern und Kollegen hinterlassen habe.

Eine Woche lang sei sie noch in der Gemeinde, erzählte Weisser im Anschluss an die Feierlichkeiten. In dieser Zeit gebe es noch viele kleinere Abschiede. Danach heiße es, die Koffer für den Umzug nach Edingen zu packen. „Der Umzugswagen kommt Ende August“, sagt die evangelische Pfarrerin. Eine Nachfolge gibt es noch nicht, wie Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller erzählt. Das sei jedoch auch nicht ungewöhnlich. „Wir müssen mit dem Kirchengemeinderat jetzt absprechen, ob wir die Stelle ein zweites Mal ausschreiben oder beim Oberkirchenrat direkt um Besetzung bitten“, sagte die Dekanin. So lange übernehme Pfarrerin Antje Pollack aus Neckarhausen die Stelle zur Hälfte in der Gemeinde.

