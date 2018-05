Viele Medaillen verliehen

Anzeige

Der Wettergott meinte es gut mit den Schülern und Erwachsenen beim Sportfest der Schloss-Schule. War es morgens noch kühl und windig, strahlte bei der Preisverleihung am Mittag die Sonne. Ideale Bedingungen für ein gelungenes Fest.

Doch nicht nur Lehrkräfte und Bedienstete der Schloss-Schule unterstützten ihre Schüler, nein, auch 20 Schüler der 10. Klasse des Schriesheimer Kurpfalzgymnasiums trugen zum Gelingen der Sportveranstaltung bei. Eine Kooperation, die seit Jahren besteht und gepflegt wird.

Schnell Zugang gefunden

Eine Lehrerin vom Kurpfalzgymnasium erzählt: „Wir kommen inzwischen seit vielen Jahren mit einer Klasse an die Schloss-Schule, um beim Sportfest mitzuhelfen. Für mich ist jedes Jahr beeindruckend zu sehen, wie schnell unsere Schüler einen Zugang zu den Schülern der Schloss-Schule finden. Viele von ihnen hatten noch keine Gelegenheit, dies zu erleben. Da ist so ein Sportfest eine tolle Chance. So baut man Berührungsängste am schnellsten ab.“ Und Greta, Schülerin am Kurpfalz-Gymnasium) ergänzt: „Die Willenstärke von den Schülern mit mehreren Beeinträchtigungen hat mich echt überrascht. Einfach eine super Erfahrung!“