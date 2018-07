„Vieles noch nicht abschließend geklärt“

Anzeige

Die Gemeinde Ilvesheim hat es geschafft. Seit Donnerstagabend ist der erste doppische Haushalt unter Dach und Fach. Was lange währt, kam zumindest zum mehrheitlichen Abschluss, kann man in Anlehnung an ein Sprichwort den Prozess umschreiben.

Bürgermeister Andreas Metz hatte von großen Vorarbeiten, zahlreichen Neuerungen und einem immensen Aufwand gesprochen. „Vieles ist noch nicht abschließend geklärt“, verhehlte das Ortsoberhaupt keineswegs offene Baustellen. Er zeigte sich aber auch zuversichtlich, dass der zweite doppische Haushalt 2019 anders ausfallen werde. Bis dahin arbeitet die Verwaltung auf der Basis des Haushaltsplans 2018, der von CDU, SPD und Freien Wählern verabschiedet wurde. Die Grünen-Fraktion lehnte ihn einmal mehr ab.

Haushalt 2018 Ergebnishaushalt: Erträge: 19,1 Millionen Euro, Aufwendungen: 20,9 Millionen Euro, Ergebnis: -1,8 Millionen Euro Finanzhaushalt: Einzahlungen: 18,8 Millionen Euro, Auszahlungen: 19,4 Millionen Euro, Bedarf: -635 445 Euro Steuereinnahmen: 9,8 Millionen Euro, Einkommenssteueranteil: 6,8 Millionen Euro, Umsatzsteuer: 146 950, Grundsteuer A: 8250 Euro, Grundsteuer B: 1,1 Millionen Euro, Gewerbesteuer: 1,2 Millionen Euro, Hundesteuer: 52 000 Euro Schuldenstand zum 31. Dezember 2018: 906 250 Euro, pro Einwohner: 98,99 Euro Aufwendungen: Personal: 5 Millionen Euro, Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: 3,6 Millionen Euro, Transferaufwendungen: 9,6 Millionen Euro, u.a. Umlage an das Land: 2,4 Millionen Euro, Umlage an Gemeinde: 3,2 Millionen Eur.

Rücklage schrumpft

In diesem stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität folgendermaßen dar. Der Zahlungsmittelbestand schrumpft von 7,1 Millionen Euro Ende 2017 auf 2,8 Millionen Euro Ende 2018. Für die Sanierung der Goethestraße sind für 2019/2020 insgesamt 1,1 Millionen Euro veranschlagt, die Gestaltung des Schulhofs ist 2019 mit 390 000 Euro berücksichtigt. Das Kombibad ist zwischen 2019 und 2022 mit 13,5 Millionen Euro eingeplant. Die in ersten Entwürfen kalkulierte Finanzierung des Bads – fünf Millionen Euro aus der Rücklage, zehn Millionen Euro Kredit – hat sich mit dem aktuellen Zahlenmaterial überholt. Bürgermeister Metz sprach von einem 15-Millionen-Kredit für die Freizeiteinrichtung. Insgesamt sieht der Plan bis 2022 Kredite in Höhe von 16,2 Millionen Euro vor.