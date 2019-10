Vielfältiger Kunstgenuss

Das Kunst-Event „inselART“, eine Veranstaltung der Kulturinitiative der Gemeinde Ilvesheim, rückt näher. Das diesjährige Motto der eintägigen Kulturveranstaltung am Samstag, 19. Oktober, lautet „Zeit: Ton in Ton“. Kulturfreunde dürfen sich auf Malerei, Fotografie, Literatur, Klangschalen, Tanz und Musik in den Räumlichkeiten des Rathauses beziehungsweise auf das Orgelspiel in der evangelischen Martin-Luther-Kirche freuen.

Bei einer Pressekonferenz stellte die Hauptakteurin der Ilvesheimer Kulturinitiative „inselART“, Dagmar Klopsch-Güntner, zusammen mit Bürgermeister Andreas Metz das Programm und Plakat vor. Geboten wird wieder ein breites Spektrum kulturellen Schaffens von über 25 Künstler. Besonders erfreut zeigten sich beide, über den angekündigten Besuch von André Duvaux aus der französischen Partnerstadt Chécy. André Duvaux bringt Bilder von fünf Künstlern mit, die ebenfalls ausgestellt werden.

Plakat von Alexander Hubrich

Das Plakat der Veranstaltung wurde abermals von Alexander Hubrich gestaltet. Ein besonderer Dank ging sowohl von Dagmar Klopsch-Güntner als auch vom Oberhaupt der Gemeinde an die Heinrich-Vetter-Stiftung, die seit Anfang an die Kulturreihe finanziell unterstützt.

Die Kulturveranstaltung „inselART“ ist nicht statisch und so gibt es neben bewährten Elementen auch Neues wie dieses Jahr „Buchvorstellungen“ vom „Literarischen Quartett“ als auch die handwerkliche Kunstform „Quilt“ von Beate Schnurr. Claudia Fritsche bietet insbesondere für Grundschüler der Friedrich-Ebert-Schule den Programmpunkt „Malen zum Mitmachen“ mit dem Ziel ein überdimensionales Bild zu erstellen, das in der Grundschule aufgehängt werden soll, an.

Hervorgehoben wurde bei der Pressekonferenz, dass immer wieder neue Künstler – auch außerhalb der Inselgemeinde wie zum Beispiel die „Brühler Künstlergruppe“ – die Möglichkeit gerne wahrnehmen sich bei der „ inselART“ zu präsentieren. Bürgermeister Andreas Metz: „,inselAR’ trägt dazu bei, dass Künstler sich kennenlernen, gemeinsame Projekte ins Leben rufen, künstlerische Kooperationen und gemeinsame Ausstellungen über Gemeindegrenzen hinweg entstehen“. Die Veranstaltung ist in der Region für Kulturschaffende eine beliebte Plattform mit Kunst in vielen Facetten – bildende Kunst, Musik und Poesie. So ist auch der Leitgedanke der Veranstaltung: „Zeit: Ton in Ton“ treffend“, so die Hauptverantwortliche der Kulturinitiative Dagmar Klopsch-Güntner.

Gemeindeoberhaupt Andreas Metz und Dagmar Klopsch-Güntner werden die „inselART“ 2019 am Samstag, 19. Oktober , um 15 Uhr eröffnen. Der Eröffnung schließt sich dann eine Einführung in die Bilder mit dem Thema: „Zeit: Ton in Ton“ an. Für das leibliche Wohl ist bestens mit dem „inselART-Café“ gesorgt. Der Eintritt zu dem lokalen Kulturereignis ist wie immer frei.

