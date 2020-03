Viermal Theater

Die Theatergruppe des MGV Aurelia Ilvesheim. © MGV Aurelia

In diesem Jahr heißt es bei den Theaterabenden des MGV Aurelia Ilvesheim „Tote Frauen trinken nicht“. So lautet der Titel des Stücks von Claudia Kumpfe, das die Zuschauer an insgesamt vier Abenden in der Mehrzweckhalle anschauen können. Über den Inhalt des Zwei-Akters wollen die Organisatoren noch nichts verraten, nur so viel: „Es ist sicher ein amüsantes Stück. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren und das Ensemble fiebert schon der Premiere entgegen.“

Karten im Vorverkauf

Die Termine sind samstags am 28. März und 4. April sowie sonntags am 29. März und 5. April. Samstags starten die Vorstellungen immer um 19 Uhr, sonntags um 17 Uhr. DieProgramme, die zugleich auch als Karten gelten, kosten zwölf Euro. Tickets für Kinder schlagen nur mit sechs Euro zu Buche.

Der Verkauf findet am Samstag, 7. März, im Sängerheim in der Kanzelbachstraße 34 statt. Das Sängerheim ist von 8.30 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Die Restkarten für die März-Termine gibt es ab Montag, 9. März, in der Schloss-Apotheke.

Eventuell übrig gebliebene Tickets für die April-Vorstellungen sind ab Montag, 9. März, bei Getränke Wagner (Vögele) zu kaufen. Die Adresse lautet Beim Schlossgarten 17. Restkarten sind zudem an der Abendkasse erhältlich, Öffnung ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020