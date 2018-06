Anzeige

Der Gutachterausschuss der Gemeinde Ilvesheim hat die Bodenrichtwerte beschlossen. Die Zahlen werden dem Gemeinderat am Donnerstag, 28. Juni, ab 19 Uhr präsentiert. Die Liste mit den Quadratmeterpreisen reicht von Ackerland bis Zanderweg. Für einen Quadratmeter Ackerland sind fünf Euro veranschlagt. Spitzenreiter in der Tabelle ist der Heinrich-Vetter-Ring mit 610 Euro. Danach folgen der Ahornring, der Amselring und der Finkenweg mit jeweils 510 Euro. In der Schlossstraße ab Nr. 9 fallen 490 Euro für den Quadratmeter an, im Drosselweg oder Eichenweg 470 Euro. Schlusslicht ist übrigens das Areal Am Neckarstadion mit 100 Euro für den Quadratmeter. neu